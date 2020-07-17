Bankaya borcunuz var ve uzun süredir de ödeyemiyorsanız artık muhatabınız banka değil, yeni alacaklınız artık bir varlık yönetim şirketi olabilir. Bankalardan düşük bedellerle tahsil edilemeyen alacakları satın alan şirketler, borçlulara indirim ve uzun vadeli taksitler gibi çok sayıda esneklik sağlayarak ödeme koşullarını iyileştiriyor. Bankanın kurtuluş olarak gördüğü seçenek satışa konu olan borcun sahiplerine ise ciddi pazarlık imkanı sağlayan sürecin kapısını aralıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Borç İndirimi ve Vade Uzatımı Yapılıyor!
Varlık şirketleri bankalardan alacakları büyük oranda indirim ile satın aldıkları için vatandaşa da borç ödeme konusunda kolaylık sağlıyor.
Borcun faizi konusunda büyük indirimler yapılırken yine borç vadesi uzatılarak aylık taksit ödeme kolaylığı sunuluyor. Bu da vatandaşın borç yükünün üzerinden kalkmasını sağlıyor.
Borcunu Ödeyenler Kara Listeden Çıkmak İçin Hak Kazanacak
Bankalar tarafından yasal takip altına girenler kara liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmelerine, kredi kartı almalarına ya da kredili mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor.
Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste affı için hak kazanması gerekiyor.
Borcunu Ödeyenler Kara Listeden Çıkmak İçin Hak Kazanacak
Bankalar tarafından yasal takip altına girenler kara liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmelerine, kredi kartı almalarına ya da kredili mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor.
Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste affı için hak kazanması gerekiyor.
ÖĞRENCİLERİN BORÇLARI DA DÜZENLENECEK
Vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Piyasalarda bu yönde bir süredir beklenti bulunduğu, bu yönde yeni bir şans tanınmasına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.
Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonuna sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyor.
Ahilik Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu gibi çalışacak. Getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yıl daha ertelenmesini istiyorlar. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlemenin de gireceği belirtiliyor.
BÜYÜK İNDİRİM ALINABİLİR
Satış sonrası bankaların devreden çıkmasıyla alacakları düşük fiyatla satın alan varlık yönetim şirketi borcun muhatapları ile iletişime geçerek uygun bir yapılandırma modeli sunuyor.
Yapılandırmanın çerçevesinde bankaların sunamadığı alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli ödeme planı ve borç erteleme gibi çok sayıda öneri ve esneklik de rahatlıkla sağlanabiliyor.
90 GÜN İÇİNDE TAKİBE GİRİYOR
Alacak satışı genellikle bankaların ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan gecikmiş alacak portföylerini kapsıyor. Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.