KONUT KREDİSİ ALMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Konut kredisi kullanmadan önce evde bir hesap yaparak aylık ev için ne kadar ödeme yapabileceğinizi bilin. Aylık tüm borç ödemelerinizin toplamı gelirinizin yüzde 40'ını geçmemeli. Örneğin, 2000 liralık geliriniz varsa ve başka borcunuz yoksa aylık ev kredisi ödemeniz 800 lirayı geçmesin. Bu evin huzuru için çok önemli. Bütçenize göre ne kadar kredi kullanabileceğinizi ve aylık ödeme gücünüzü hesapladınız. Harcama planınızı da biliyorsunuz.

Uzun vadeli bir borçlanma olacağı için önünüzde sizi bekleyen büyük harcamalar olup olmayacağını düşünün.

Kredi notunuzu öğrenin. Ne kadar konut kredisi kullanmanız gerektiğini ve ödeme gücünüzü biliyorsunuz, bütçenize uygun olan evi de buldunuz, kredi notunuz da uygun şimdi sıra geldi kendinize uygun bankayı bulmakta.

İnternette kredi karşılaştırma sitelerinden konut kredilerinin faiz ve maliyetlerini araştırdıktan sonra ilk önce gelirinizin yattığı banka ile mutlaka görüşün. Size özel konut kredisi kullanma şartlarını ve maliyetlerini öğrenin. Kendinize uygun olan bankaya da karar verince isterseniz şubeye gitmeden bilgisayar başında hızlıca başvuru formu doldurarak konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir.