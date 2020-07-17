Konut ve otomobil piyasasının hareketlenmeye başlamasıyla vatandaşlar, kredi araştırması yapmaya başladı. Konut kredisi yapılandırmasının çıkıp çıkmayacağı da merak edilen bir diğer konu. Peki konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden yapılıyor. Konut kredisi kullanmadan önce evde bir hesap yaparak aylık ev için ne kadar ödeme yapabileceğinizi bilin. Aylık tüm borç ödemelerinizin toplamı gelirinizin yüzde 40'ını geçmemeli. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK)
Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
ZİRAAT BANKASI
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64
İkinci el konut kredisi: 0,74
Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69
İkinci el araç faizi: 0,82
VAKIFBANK
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64
İkinci el konut kredisi: 0,74
Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69
İkinci el araç faizi: 0,82
HALKBANK
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64
İkinci el konut kredisi: 0,74
Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69
İkinci el araç faizi: 0,82
İhtiyaç kredisi: 1,07
AKBANK
Direkt kredi: 1,49
İhtiyaç kredisi: 1,45
Taşıt kredisi: 1,10
GARANTİ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,91
Taşıt kredisi: 1,14
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.,89
Taşıt kredisi: 0,87
Ev kredisi: 0,87
YAPI KREDİ
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 0,89
Taşıt kredisi: 0,89
TEB
İhtiyaç kredisi: 0,89
Taşıt kredisi: 0,94
Konut kredisi: 1,10
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 0,89
Konut kredisi: 1,18
Taşıt kredisi: 1,45
DENİZBANK
Taşıt kredisi: 1,16
İhtiyaç kredisi: 1,24
Mortgage kredisi: 1,09
KONUT KREDİSİ ALMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER
Konut kredisi kullanmadan önce evde bir hesap yaparak aylık ev için ne kadar ödeme yapabileceğinizi bilin. Aylık tüm borç ödemelerinizin toplamı gelirinizin yüzde 40'ını geçmemeli. Örneğin, 2000 liralık geliriniz varsa ve başka borcunuz yoksa aylık ev kredisi ödemeniz 800 lirayı geçmesin. Bu evin huzuru için çok önemli. Bütçenize göre ne kadar kredi kullanabileceğinizi ve aylık ödeme gücünüzü hesapladınız. Harcama planınızı da biliyorsunuz.
Uzun vadeli bir borçlanma olacağı için önünüzde sizi bekleyen büyük harcamalar olup olmayacağını düşünün.
Kredi notunuzu öğrenin. Ne kadar konut kredisi kullanmanız gerektiğini ve ödeme gücünüzü biliyorsunuz, bütçenize uygun olan evi de buldunuz, kredi notunuz da uygun şimdi sıra geldi kendinize uygun bankayı bulmakta.
İnternette kredi karşılaştırma sitelerinden konut kredilerinin faiz ve maliyetlerini araştırdıktan sonra ilk önce gelirinizin yattığı banka ile mutlaka görüşün. Size özel konut kredisi kullanma şartlarını ve maliyetlerini öğrenin. Kendinize uygun olan bankaya da karar verince isterseniz şubeye gitmeden bilgisayar başında hızlıca başvuru formu doldurarak konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir.
Konut kredisi başvuru için gerekli belgeler;
· Nüfus cüzdanı
· Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura
· Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu
· Gelir durumunu gösteren belge;
Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.
Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti
Emekliyseniz; SGK'dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı'ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.
Gelir durumunuzu ve evraklarınızı inceleyen banka, eğer tüm koşulları sağlıyor iseniz kredi işlemlerinizi başlatır.