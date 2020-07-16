

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin'in 2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldığı söyleniyor. Bitcoin, 8 yıldır kripto (şifreli) para piyasalarında işlem görüyor ve kimin tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmiyor. İlk çıktığı zamanlarda çok ucuz olduğu için sadece merak nedeniyle bile Bitcoin alan, ancak daha sonra bu yatırım sayesinde epey zengin olan kişiler olduğu biliniyor.

Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri ise arzının sınırlı olması. İktisatta herhangi bir malın miktarı arttıkça değerinin düştüğüne inanılır. Paranın da miktarı artınca değeri düşer. Başlangıçta piyasaya sürülen Bitcoin'ler alım-satım yoluyla el değiştirirken, diğer yandan piyasadaki Bitcoin miktarı 'Bitcoin madenciliği' ile de artabiliyor.