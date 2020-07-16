Twitter Bitcoin dolandırıcılığı en son haberler: Birçok ünlü ismin Twitter hesabını hackledi. Hesabı çalınanlar arasında Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden, Warren Buffet, Kanye Wes gibi isimler yer alıyor. Hesaplardan atılan tweetlerde dijital para birimi olan Bitcoin ödemesi yapılacağı yazıldı. Elon Musk'ın attığı tweette paylaşılan cüzdanlara bitcoin ödemesi yapılması ve bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi.
TWİTTER BİTCOİN DOLANDIRICILIĞI!
Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanan hackerlar, başta Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates olmak üzere pek çok kişi ve kripto para kurumunun hesabını ele geçirdi. Hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesajlar paylaşılırken, mesaja tıklayanların Bitcoinleri ele geçirildi.
KAÇ DOLAR TOPLANDI?
Hesaplardan paylaşılan metinlerde 'topluluğa 5000 BTC'yi (45.889.950 dolar) geri veriyorum' ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılardan "Crypto For Health" domainine tıklamalarını isteyen hackerlar, kısa sürede yaklaşık 38 bin dolar toplamayı başardı.Atılan mesajların bir çoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istendi. Bir süre sonra toplanılan miktar 59 bin dolara ulaştı.
TWİTTER HESABI HACKLENEN KURUM VE KİŞİLER
Hacklenenler arasında Apple, Uber, Jeff Bezos, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, Elon Musk, Bar ve CoinDesk yer alıyor.Hatta son saatlerde hesabı ele geçirilenlerin arasında 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin adayları arasında yer alan ve sonradan yarıştan çekilen milyarder Michael Bloomberg, eski ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski ABD Başkanı Yardımcısı Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg yer alıyor.
BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin'in 2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldığı söyleniyor. Bitcoin, 8 yıldır kripto (şifreli) para piyasalarında işlem görüyor ve kimin tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmiyor. İlk çıktığı zamanlarda çok ucuz olduğu için sadece merak nedeniyle bile Bitcoin alan, ancak daha sonra bu yatırım sayesinde epey zengin olan kişiler olduğu biliniyor.
Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri ise arzının sınırlı olması. İktisatta herhangi bir malın miktarı arttıkça değerinin düştüğüne inanılır. Paranın da miktarı artınca değeri düşer. Başlangıçta piyasaya sürülen Bitcoin'ler alım-satım yoluyla el değiştirirken, diğer yandan piyasadaki Bitcoin miktarı 'Bitcoin madenciliği' ile de artabiliyor.