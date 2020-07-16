Son dakika: Bakan Pakdemirli son rakamı duyurdu: 100 milyonu geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) bugüne kadar 25 bini aşkın çiftçinin kayıt olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti." dedi.

DİTAP NEDİR?

Hem üretici hem tüketici hem de sektörün kazanması hedeflenen DİTAP ile, Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin ürettiği ürünlerin, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler buluşturmayı hedefliyor.