Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Rusya ile de uçuşlar başladı" dedi. 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.
Rusya ile dünden itibaren karşılıklı seferler yapılacak. Tatil için çok sayıda Rus vatandaşının gelmesi bekleniyor.
Rusya ile dünden itibaren karşılıklı seferler yapılacak. Tatil için çok sayıda Rus vatandaşının gelmesi bekleniyor.