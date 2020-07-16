Son dönemde alternatif yatırım yaparak para kazanmak isteyenler zeytinliklere talebi patlattı. Yağı, zeytini, yaprakları, çekirdeği, sabunu, ahşabı para kazandıran zeytin şimdilerin en gözde yatırım araçlarından. Türkiye, zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı ve üretim miktarıyla beşinci sırada. Geleneksel olarak zeytinyağı ihracatı yapan ülkeler büyüklüklerine göre, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye olarak sıralanıyor. Para dergisinin haberine göre "Zeytinlik" statüsünde en çok ilanın Balıkesir'in ilçesi Edremit'te olduğu görülüyor. Edremit'i Balıkesir Ayvalık, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Burhaniye ve Bursa Mudanya takip ediyor. 2020 Ocak ayı itibariyle satılık zeytinlik kategorisindeki ilanlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 53 artış göstermiş durumda. Bu kategoride en çok yeni ilan eklenen illerin başında yüzde 360 artışla Antalya geliyor. Antalya'yı yüzde 349 artışla Manisa, yüzde 327 artışla Tekirdağ ve yüzde 325 artışla Hatay takip ediyor.
ORTALAMA 22-90 KILO
Zeytin ağaçları sonbaharda meyve verir. Olgun bir zeytin ağacının ortalama verimi 22 ila 90 kg arasındadır. Ağaçların ortalamanın üzerinde verim vermesi için 30-40 yaş arasında olması gerekir. 100 yaşındaki bir ağaç 60 yaşındayken verdiği verimin daha fazlasını verebilir. Sulama uygulanan ağaçların en verimli dönemi 50-65 yaşlardır.
ARSA ÇOK ÖNEMLİ
Zeytincilik ile uğraşacak bir yatırımcı için arsanın endüstriyel niteliği önem taşıyor. Toprağın zeytincilik faaliyetine uygun olup olmadığı, arazideki taban suyu derinliği, arazinin iklim özellikleri, güneye bakması ya da güneş ışınlarından maksimum şekilde faydalanması, etrafındaki su kaynaklarının büyüklüğü ve araziye uzaklığı, zeytinlik seçimini etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
● Kalp hastalıkları ve hipertansiyona karşı koruyucudur.
● Kolesterolün düşürülmesine yardımcıdır.
● Kansere karşı savaşta yardımcıdır.
● Obezite ve diyabetten korur.
● Yaşlanmayı önler.
● Kabızlığa iyi gelir.
100 MİLİLİTRE ZEYTİNYAĞI İÇİN BESİN DEĞERLERİ
● Toplam enerji / 885 kcal ● Karbonhidrat ve protein / 0 g
● Yağ / 100 g
● Doymuş yağ / 14 g
● Tekli doymamış yağ / 73 g
● Çoklu doymamış yağ / 11 g
● Omega 3- Omega 6 yağ/ 1.5 g-3.5-21 g
● E vitamini / 14 mg
● K vitamini / 62 -956 g
AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR