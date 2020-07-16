Son dönemde alternatif yatırım yaparak para kazanmak isteyenler zeytinliklere talebi patlattı. Yağı, zeytini, yaprakları, çekirdeği, sabunu, ahşabı para kazandıran zeytin şimdilerin en gözde yatırım araçlarından. Türkiye, zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı ve üretim miktarıyla beşinci sırada. Geleneksel olarak zeytinyağı ihracatı yapan ülkeler büyüklüklerine göre, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye olarak sıralanıyor. Para dergisinin haberine göre "Zeytinlik" statüsünde en çok ilanın Balıkesir'in ilçesi Edremit'te olduğu görülüyor. Edremit'i Balıkesir Ayvalık, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Burhaniye ve Bursa Mudanya takip ediyor. 2020 Ocak ayı itibariyle satılık zeytinlik kategorisindeki ilanlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 53 artış göstermiş durumda. Bu kategoride en çok yeni ilan eklenen illerin başında yüzde 360 artışla Antalya geliyor. Antalya'yı yüzde 349 artışla Manisa, yüzde 327 artışla Tekirdağ ve yüzde 325 artışla Hatay takip ediyor.