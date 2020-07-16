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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 Gazete
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    Emekliye 3’lü kazanç! Zamlı emekli maaşı, ikramiye ve ödemeleri yatıyor

    Yarın ödenmeye başlayacak ikramiyesinden, bu ay emekli maaşı alacaklar da yararlanacak. Emeklilere en az 1.500 lira maaş, 1.000 lira ikramiye, 750 lira ödenecek. İşte ve Bağ-kur emeklilerinin Kurban Bayramı ikrarmiyesi, zamlı maşş ve promosyon ile igili merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler     bu ay hem zam hem de bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor.



    Zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri, yarın SSK emeklileriyle başlayacak, ardından da Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek.



    1.000'er lira bayram ikramiyesinden, bu ay içinde emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.



    Yeni emekliler, en az bin 500 lira aylığa kavuşurken, Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.



    Ayrıca isterse hemen '3 yıl maaşımı sizden alacağım' şeklindeki taahhüdünü verip banka promosyonundan yararlanabilecek.



    MAAŞA GÖRE ÖDEME
    Maaşı     bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.



    Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.
    Haberler Ekonomi Emekliye 3’lü kazanç! Zamlı emekli maaşı, ikramiye ve promosyon ödemeleri yatıyor
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