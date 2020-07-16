Emekliler bu ay hem zam hem de bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor.
Zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri, yarın SSK emeklileriyle başlayacak, ardından da Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek.
1.000'er lira bayram ikramiyesinden, bu ay içinde emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Yeni emekliler, en az bin 500 lira aylığa kavuşurken, Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.
Ayrıca isterse hemen '3 yıl maaşımı sizden alacağım' şeklindeki taahhüdünü verip banka promosyonundan yararlanabilecek.
MAAŞA GÖRE ÖDEME
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.
Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.