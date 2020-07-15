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    • 15.07.2020 11:28
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    Şok market 2020 ürünler kataloğu! ŞOK'ta bugün hangi ürünler indirimli?

    ŞOK kataloğu ürünleri bu sabah saatlerinden itibaren firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler kataloğda yer alan ürünleri sorguluyor. Şok 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler katoloğunda yine çok avantajlı ürünler yer alıyor. Her kesimi memnun etmesi beklenen ürünler, insanların isteklerini karşılayacak fırsatlar ile müşterisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Şok 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler katoloğunda neler var? Yüz , Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları

    Şok 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

    Şok'ta bu hafta 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var neler yok diye sizler için araştırdık. Yine her hafta olduğu gibi bu haftada bizlerin yüzünü güldürecek indirim fırsatlarını birlikte inceleyelim. ŞOK 15 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte haftanın indirimli ürünlerinin fiyat listesi... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    120 GB 2.5'' SSD Disk

    • 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı
    • 100x70x7mm / 2.5 İnç
    • Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

    Kablosuz Şarj Cihazı

    • Kablosuz şarj desteği olan tüm
    telefonlar ile uyumludur
    • 100x9.5 mm

    Oyuncu Klavye-Mouse Set

    • Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez
    • 8 Adet Multimedya tuşu
    • Ergonomik yapı ve şık tasarım
    • Kaliteli tuş baskıları
    • Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse

    Haberler Ekonomi Şok market 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bugün hangi ürünler indirimli?
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