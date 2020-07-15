Şok'ta bu hafta 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var neler yok diye sizler için araştırdık. Yine her hafta olduğu gibi bu haftada bizlerin yüzünü güldürecek indirim fırsatlarını birlikte inceleyelim. ŞOK 15 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte haftanın indirimli ürünlerinin fiyat listesi... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de