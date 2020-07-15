Türkiye, seracılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında Bu alanda dünya dördüncüsüyüz. Sera ürünlerine tüketicilerin ilgisi yüksek.
Sera üreticileri son yıllarda kazançlarından hayli memnun. Para dergisinin haberine göre; ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtü altı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılıyor.
Yeni sera yatırımlarında 2 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe desteği veriliyor.
Tabii burada yatırımın boyutu önemli. 30 bin lira altı yatırımlar destek kapsamı dışında. Yatırım aşamasında verilen destekler kadar üretim aşamasındaki destekler de önemli. Bakanlık burada da cazip destekler sağlıyor.
İDRİZ ÇOKAL
Sera üreticileri son yıllarda kazançlarından hayli memnun. Para dergisinin haberine göre; ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtü altı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılıyor.
Yeni sera yatırımlarında 2 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe desteği veriliyor.
Tabii burada yatırımın boyutu önemli. 30 bin lira altı yatırımlar destek kapsamı dışında. Yatırım aşamasında verilen destekler kadar üretim aşamasındaki destekler de önemli. Bakanlık burada da cazip destekler sağlıyor.
İDRİZ ÇOKAL