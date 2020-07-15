Emekliler, yeni maaşları ve ikramiye ödemeleri için gün sayıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak.
Maaşlar yüzde 5.75 zamlı ödenirken, aynı anda 1.000'er lira ikramiye de yatırılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış oluştu. Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıktı.
Yani emeklilerin hesabına maaşıyla birlikte 361 liraya varan zam ve 1.000 lira ikramiye yatırılacak.
SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında aylık alma günlerinde ödemelerini alacak.
Bağ- Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı maaşını ve bayram ikramiyesini cebine koyacak.
İKRAMİYE MAAŞLA YATIRILACAK
Emekliler bu ay ikramiyelerini zamlı maaşlarıyla birlikte alacak. Böylece maaş ödemesinde hem zam farkı hem de 1.000 TL fazla para olacak.