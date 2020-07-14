University4Society dünyaya açıldı

University4Society global start-up ekosistemine yön veren üniversitelere yeni nesil eğitim ve yetenek altyapısı ile açıldı. Online girişimcilik programı ile University4Society, Yale Üniversitesi, Draper Üniversitesi, Colorado Üniversitesi gibi dünyadaki 20 üniversiteden girişimci adaylarıyla buluştu. Netaş Platform for a Better Life ile ekosistemi desteklemeye devam edeceklerini belirten Netaş Marka ve Kurumsal İletişim Başkanı Buket Okumuş, şöyle konuştu: "Ülkemize katma değer yaratacak aktörleri yetiştirmeyi öncelikli sorumluluk alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları 'Netaş Platform for a Better Life' altında topladık. Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik programı olması ile bizi çok heyecanlandıran University4Society ile çıktığımız yolculuğumuzda, Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan 60'ı aşan üniversitelerde eğitim alan gençlerimize ulaştığımız gibi, University4Society'nin global açılımı ile Türkiye markasının dünya startup ekosistemindeki bilinirliğinin artmasına da destek oluyoruz."