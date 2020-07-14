Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnafa yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kredi yapılandırma müjdesi verdi.
Bakan Pekcan, 30 Haziran 2020'den önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifi'ne başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini söyledi.
Bakan Pekcan, 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti.