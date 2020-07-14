Şimdi moda dijital! Giyim ihracatına fuar dopingi

Türkiye'nin ilk dijital fuarını 1-4 Haziran'da Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarı'yla gerçekleştiren Türk moda endüstrisi, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda ihracatını artırmayı hedefliyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Covid- 19 sürecinde ihraç ürünlerini pazarlamada dijital fuarların olmazsa olmaz konumuna geldiğine dikkati çekti. Yarın başlayacak olan fuara 120'den fazla ülkeden 15 bin satın almacının katılımını sağlayacaklarını ifade eden Sertbaş, şunları kaydetti:
YÜZDE 25 ARTIŞ VAR
"İhracatçılarımızla tedarikçilerimizi Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda dijital ortamda buluşturacağız. Türkiye'nin Haziran ayındaki hazır giyim ihracatı yüzde 25'lik artışla 1 milyar 353 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Haziran ayındaki ihracatı ise yüzde 29'luk artışla 104.2 milyon dolara çıktı. Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı ihracatçı firmalarımıza yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak."
YÜZDE 25 ARTIŞ VAR
"İhracatçılarımızla tedarikçilerimizi Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda dijital ortamda buluşturacağız. Türkiye'nin Haziran ayındaki hazır giyim ihracatı yüzde 25'lik artışla 1 milyar 353 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Haziran ayındaki ihracatı ise yüzde 29'luk artışla 104.2 milyon dolara çıktı. Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı ihracatçı firmalarımıza yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak."