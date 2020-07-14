Pandemi dönemi oyun sektörünü hareketlendirdi. Evde geçirilen zamanın artmasıyla her yaş grubundan kişiler sanal ortamlarda oyun oynamaya yöneldi. Dijital oyun ve e-spor tarafında rekor haberleri geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Next in Game tarafından hazırlanan 'Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri' raporuna göre karantina döneminde dijital oyun trafiklerinde yüzde 75 artış yaşandığını söyledi.
Kara, "Rapordaki diğer önemli bir veri, karantina sürecinde dijital oyunlara harcanan paranın geçen yıla göre yüzde 60 artması oldu. Bu veriler dijital oyun sektörünün daha da güç kazandığını gösterdi. Ayrıca Peak'in de Zynga'ya 1.8 milyar dolara satışı, ülkemizde bu sektöre yatırım yapmanın artık kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor" dedi.
Oyunlaştırmanın okul öncesi dönemden yetişkinliğe, eğitimden pazarlamaya kadar pek çok sektörde kullanım alanını barındıran bir süreç olduğunu kaydeden Kara, ilköğretim çağındaki çocuklar için eğitimin oyunla birleştirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.