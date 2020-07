Pandemi dönemi oyun sektörünü hareketlendirdi. Evde geçirilen zamanın artmasıyla her yaş grubundan kişiler sanal ortamlarda oyun oynamaya yöneldi. Dijital oyun ve e-spor tarafında rekor haberleri geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Next in Game tarafından hazırlanan 'Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri' raporuna göre karantina döneminde dijital oyun trafiklerinde yüzde 75 artış yaşandığını söyledi.