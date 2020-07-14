



Kara, "Rapordaki diğer önemli bir veri, karantina sürecinde dijital oyunlara harcanan paranın geçen yıla göre yüzde 60 artması oldu. Bu veriler dijital oyun sektörünün daha da güç kazandığını gösterdi. Ayrıca Peak'in de Zynga'ya 1.8 milyar dolara satışı, ülkemizde bu sektöre yatırım yapmanın artık kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor" dedi.