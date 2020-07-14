Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er alımı başvuru duyurusu yayımlandı. Vatani görevini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan kılavuzda yayımlanan şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek. Adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi sayfasından geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuruda, ilgili komutanlıklara en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alımı yapılacağı bildirilmiş, sözleşmeli er alımı için başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzuna söz konusu resmi sayfadan erişim sağlayabileceği kaydedilmişti. 2020 MSB sözleşmeli er alımı başvuru işlemleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2020 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
1. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
2. Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.
3. Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.
4. Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.
5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).
6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;
a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve
b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır. Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.
7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.
UYARI:
1. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz.Salon görevlileri tarafından sizin için gerektiğinde kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.
2. Sınav günü kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz yeterlidir.
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU
KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak, 7/15
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
SÖZLEŞMELİ ER NEDİR? NASIL OLUNUR?
Askerlik görevini meslek olarak yapan, öğrenim durumu en az ilköğretim mezunu olan askeri birliklerde çalışan erlere ''Sözleşmeli Er'' denir. Sözleşmeli er ya da erbaşlar, Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarında görev yapabilmektedir. Sözleşmeli erler, askerlik görevini belli bir süre ile yapmak yerine, belli bir ücrette maaş alarak askeri personel olarak hizmet verirler. Sözleşmeli er ya da erbaşların görev süreleri 3 ila 4 yıl arasındadır.
Sözleşme süresini doldurduktan sonra en fazla 1 ya da 3 yıl uzatabilirler. Toplam görev süreleri 7 yıl olmakla birlikte, görev süreleri dolmadan istifa edemezler. Hizmet süreleri dolduktan ve sona erdikten sonra, nitelik belgelerinin durumuna göre de Milli Savunma Bakanlığınca, ilgili mevzuatlara uygun olmaları neticesinde, kamu kurumlarında boş görev alanlarına atanabilirler.
KKK TARİHİ
Türk Kara Kuvvetleri, Türkiye'yi karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir. Ayrıca asker sayısı bakımından NATO'nun dördüncü ve dünyanın beşinci büyük kara ordusudur.
Bir Türk devletine âit ilk organize ordunun kuruluş tarihi olan MÖ 209 yılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kuruluş yılı olarak kabul edilir.
9 Kasım 2016 tarihinde değiştirilerek kabul edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile bu tarihe dek Genelkurmay Başkanlığı kuruluş ve kadrolarında bulunan Komutanlık, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşuna geçirilmiştir.[6] Ayrıca aynı Kararname, cumhurbaşkanı ve başbakanın kuvvet komutanı ve astlarına emir verebilmesini ve bu emirlerin hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin onayı olmaksızın yerine getirilmesini de hükme bağlamaktadır.
28 Haziran 1963'te Türk Ordusu 600. kuruluş yıldönümünü kutladı. O tarihlerde, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi, yeniçeri ordusunun kurulduğu 1363 yılı olarak kabul ediliyordu. Aynı yıl, turancılık fikrini savunan Nihal Atsız, bunu eleştirerek Hiung-nu hükümdarı Mete'nin onluk sisteme dayalı bir ordu kurduğu düşünülen tarih olan MÖ 209 yılının "Türk Ordusu"nun da gerçek kuruluş tarihi olduğunu iddia etti.
1968'te Yılmaz Öztuna ise, genelkurmay başkanı Cemal Tural'a bu öneriyi sundu.[8] 1973'te ordunun kuruluşunun 610. yıldönümü kutlanırken Atsız bu iddiayı yeniden öne sürdü.
12 Eylül Darbesi'nden sonra bu iddia benimsendi. Hâlen, m.ö 209, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.