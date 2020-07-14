Girişimciye destek

koruma altında bulunan Suriyeliler ile Türkler'in ortak girişimlerini desteklemeye dönük olarak başlatılanile bin 200 girişimci desteklenecek."11 ilde 5 bin girişimci adayına ulaşıp, bin 200 girişimcinin önünü açacağız. İşini kurmak isteyen ya da işini geliştirmek isteyenlere finansal desteğimiz olacak" şeklinde konuştu.de çalışma için toplambütçe ayrıldığını aktardı.