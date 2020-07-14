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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 Gazete
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    Girişimciye destek

    koruma altında bulunan Suriyeliler ile Türkler'in ortak girişimlerini desteklemeye dönük olarak başlatılan Projesi ile bin 200 girişimci desteklenecek.

    Girişimciye destek
    Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Türkler'in ortak girişimlerini desteklemeye dönük olarak başlatılan ENHANCER Projesi ile bin 200 girişimci desteklenecek. ENHANCER Kıdemli Proje Direktörü Pınar Yapanoğlu, "11 ilde 5 bin girişimci adayına ulaşıp, bin 200 girişimcinin önünü açacağız. İşini kurmak isteyen ya da işini geliştirmek isteyenlere finansal desteğimiz olacak" şeklinde konuştu. Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek de çalışma için toplam 26.4 milyon euro bütçe ayrıldığını aktardı.
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