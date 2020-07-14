Bilgisayar alırken nelere dikkat etmek gerekir?





PİL ÖMRÜ VE SOĞUTMA: Oyuncu bilgisayarları için pil ömrü öncelikle dikkat edilen bir özellik olmasa da uzun pil ömrü mobilite sağlaması nedeniyle avantajlıdır. Dizüstü oyun bilgisayarınızın kaliteli bir soğutma çözümü sunduğundan da emin olmalısınız.



SES VE EKRAN: Ses ve ekran kalitesi, bir oyun dizüstü bilgisayarı seçerken kontrol etmeniz gereken önemli özelliklerdir. Full-HD çözünürlükte ekran tercih edebilirsiniz. Bütçenize bağlı olarak QHD veya UHD ekranlı modelleri de seçebilirsiniz.



BAĞLANTI VE KLAVYE: En az 3 USB bağlantı noktasına sahip olmalı. Ayrıca, daha büyük bir harici monitöre bağlanmak is tediğinizde kullanabileceğiniz Mini DisplayPort veya HDMI bağlantı noktası olması da gerekir. Kesinti siz internet bağlantısı için Ethernet portunun olması da lazım. Klavye de uzun bir süre boyunca rahat kullanım sunabilmelidir.