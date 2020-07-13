Yatırımcılar dikkat! Altından tam 2 kat fazla kazandırdı! Yeni güvenli liman 'Gümüş'

A Para'da yayına katılan Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, pandemi süreciyle gözde metallerden biri haline gelen gümüşün seyrini değerlendirdi.

"ALTINA GÖRE 2 KAT FAZLA GETİRDİ"

Bircan, son dönemde gümüşte ciddi bir yükseliş söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Gümüşün getirisi oransal olarak altına göre 2 kat fazla oldu" dedi.

"TIP ALANINDA KULLANILMASI TALEBİ ARTIRDI"

Koronavirüs salgınıyla beraber tıp alanında kullanım alanının geniş olması nedeniyle gümüşe olan talebin arttığını belirten Bircan, "Salgınla beraber güvenli limanlara talebin artması gümüşünde değerli metallerden olmasıyla gümüşe olan talep arttı" dedi.

Bu iki faktörün etkisiyle yukarı yönlü hareketlerin izlendiğini belirten Bircan, "Ancak önümüzdeki süreçte bu hareketin hız kazanacağını düşünmüyorum. Bir miktar yavaşlama veya geri çekilme gözlemlenebilir" dedi.