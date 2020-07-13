"İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 araştırması sonuçları açıklandı.
İSO 500'teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9'a yükseldi. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150'nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan "Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız." açıklamasında bulundu.
2019 araştırmasında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Lider Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Tüpraş'ı Ford Otomotiv takip etti. Ford Otomotiv'in toplam satışları 37 milyar lira oldu.
Üçüncü büyük ise Toyota Otomotiv oldu. 25.8 milyar liralık satışta bulundu.
Renault 4'üncü sırada yer aldı. 24.6 milyar liralık satış yaptı.
İSO 500'e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi. Şirket 20.8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
Arçelik 6'ıncı sırada 18.6 milyar liralık satışla yer buldu.
7- Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş. - 17 milyar 214 milyon 311 bin TL
8- İskenderun Demir Çelik - 16 milyar 391 milyon 885 bin lira
9- Listede 9. sırada bulunan kuruluşun bilgileri açıklanmadı.
10- Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. - 14 milyar 146 milyon 73 bin lira
11- ASELSAN - 12 milyar 591 milyon 587 bin lira
12- Hyundai Assan - 10 milyar 903 milyon 560 bin lira
13- Çolakoğlu Metalurji A.Ş. - 10 milyar 338 milyon 694 bin TL
14- Mercedes-Benz Türk A.Ş. - 9 milyar 943 milyon 691 bin TL
15- Listede 15. sırada bulunan kuruluşun bilgileri açıklanmadı.
16- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. - 9 milyar 803 milyon 127 bin lira
17- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. - 9 milyar 233 milyon 405 bin lira
18- TUSAŞ - 8 milyar 677 milyon 894 bin TL
19- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - 8 milyar 515 milyon 825 bin lira
20- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. - 8 milyar 359 milyon 211 bin TL