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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 22:47
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    • 13.07.2020 22:47
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    ürünleri nelerdir? İşte 'ta haftanın indirim fırsatları

    ürünleri çarşamba günü satışta olacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler kataloğda yer alan ürünleri sorguluyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım, yaz ve ev ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü, Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon, Cire Aseptine Güneş Kremi ve Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ön plandaki yerini aldı. İşte 'ta haftanın indirim fırsatları

    ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    ŞOK 15 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi belli oldu. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    120 GB 2.5'' SSD Disk

    • 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı
    • 100x70x7mm / 2.5 İnç
    • Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

    Kablosuz Şarj Cihazı

    • Kablosuz şarj desteği olan tüm
    telefonlar ile uyumludur
    • 100x9.5 mm

    Oyuncu Klavye-Mouse Set

    • Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez
    • 8 Adet Multimedya tuşu
    • Ergonomik yapı ve şık tasarım
    • Kaliteli tuş baskıları
    • Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse

    Haberler Ekonomi ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte ŞOK'ta haftanın indirim fırsatları
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