ŞOK 15 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi belli oldu. ŞOK'ta bu hafta bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Nivea Güneş Spreyi /Çocuk Güneş Sprey, Sun Çocuk Güneş Sütü ve Cire Aseptine Yüz Koruyucu Losyon ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

120 GB 2.5'' SSD Disk

• 500 Mb okuma hızı • 400 Mb yazma hızı

• 100x70x7mm / 2.5 İnç

• Tüm Notebook ve Masaüstü bilgisayarlar ile uyumlu olup performansını üst seviyeye çıkartır

Kablosuz Şarj Cihazı

• Kablosuz şarj desteği olan tüm

telefonlar ile uyumludur

• 100x9.5 mm

Oyuncu Klavye-Mouse Set

• Tak - Çalıştır özelliği sayesinde kurulum gerektirmez

• 8 Adet Multimedya tuşu

• Ergonomik yapı ve şık tasarım

• Kaliteli tuş baskıları

• Kullanışlı ergonmomik tasarıma sahip mouse

