Kredi faiz hesaplama işlemine dair araştırmalar artış gösterdi. Temmuz ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar "Konut, taşıt, ve tatil faiz oranları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt, tatil ve mobilya için başvurular Haziran ayından itibaren alınmaya başlandı. İşte kredilerde vatandaşa sunulan avantajlar

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.