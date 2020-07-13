Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine ödenen tediyelerin 3. taksit ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken "İlave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini aldı. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Peki, 3. tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.