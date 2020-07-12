Gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte BİM 14 ve 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğu tüm detayları sayfamızda yer almaktadır.