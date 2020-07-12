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    • Ekonomi
    • 12.07.2020 17:33
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    • 12.07.2020 17:33
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    güncel kamu ilanları ve kadrolar: şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin

    güncel kamu ilanları: Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kamu ilanları haberimizde. Belirtilen kurum ve pozisyonlara başvuru yapmak isteyen memur adayları, artık puanı yerine o kurumun istediği şartları taşımak zorunda olacak. Kamu kurumları ilan yayımladıklarında adaylar için başvuru şartları ve aranan nitelikler yer almaktadır. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin takvim.com.tr'de

    KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı

    12 Temmuz güncel kamu ilanları: Kamuya memur personel ve işçi alımları yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez.

    GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:

    TÜM KAMU MEMUR ALIM İLANLARI 12 TEMMUZ 2020

    Memur (KPSS - A) İlanları

    TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

    120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

    24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    Memur (KPSS-B Kurumsal) İlanları

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    30 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 VETERİNER HEKİM ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 MEMUR ALACAK

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    Memur (KPSS-B Merkezi) İlanları

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    TÜM PERSONEL VE MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

    - T.C. vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

    - TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    Haberler Ekonomi 12 Temmuz güncel kamu ilanları ve kadrolar: KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları
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