İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu işçilerine 3. tediye ödemeleri ne zaman yatar?

3. tediye ödemeleri ne zaman yatar? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Taşerondan kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilen ikramiye ödemeleri (tediye) tarihi belli oldu. İlave tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı işçiler tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. İki farklı dönemde yapılacak ödemelerin yanı sıra, 4/D'li işçilere de 75 lira bayram harçlığı verilecek.

3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilecek ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı 14 Aralık'ta ödenecek.

6772 sayılı kanun gereği Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor.