İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu işçilerine 3. tediye ödemeleri ne zaman yatar?

3. tediye ödemeleri ne zaman yatar? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Taşerondan kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilen ikramiye ödemeleri (tediye) tarihi belli oldu. İlave tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı işçiler tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. İki farklı dönemde yapılacak ödemelerin yanı sıra, 4/D'li işçilere de 75 lira bayram harçlığı verilecek.
3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilecek ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı 14 Aralık'ta ödenecek.
6772 sayılı kanun gereği Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor.
Yılda 52 günlük verilen ikramiyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da diğer yarısı 14 Aralık'ta ödenecek.
Ayrıca 4/D'li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek.
Ödemeler; Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idarelerde "hizmet akdi" ile çalışan işçileri kapsıyor.
TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak.