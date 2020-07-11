



24/11/1980 doğumluyum. 1997 staj başlangıç sigortam, 1998 Kasım işe başlama sigortam var. Özel bir bankada 17 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteğim ile ayrıldım. 5670 iş günüm ve 3 tane çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim? Yeliz BATIGÜN

Staj sigortası emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu yüzden emekliliğiniz çalışmaya başladığınız Kasım 1998 tarihine göre hesaplanacak. Buna göre de 55 yaş ve 5975 gün şartlarınız bulunuyor. Yılınız tamam, priminiz ve yaşınız henüz tamamlanmamış. 305 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızda emekli olabilirsiniz. Eğer çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişlerse, bu 305 günü borçlanabilirsiniz.