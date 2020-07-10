iPhone ve iPad uygulamalar neden açılmıyor? iPhone uygulamalar çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iPhone'un uygulamalarında erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Android cihazlarda açılan uygulamaların iPhone'larda açılmadığı belirtiliyor. Başta Spotify olmak üzere pek çok uygulamaya erişim sıkıntısı bulunuyor. Peki iPhone uygulamalar çöktü mü?

İPHONE UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.