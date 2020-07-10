Hangi altına yatırım yapılmalı? Uzman isimden yatırımcılara flaş uyarı!

"YÜKSEK İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER UZUN VADELİ TASARRUFA UYGUN DEĞİL"

Altın almak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çavuşculu, şöyle dedi:

"Tasarruf yapmak isteyenler çeyrek, Cumhuriyet altını alacaklar. Darphane ve Damga Matbaasının basmış olduğu çeyrek, yarım, Cumhuriyet altınları var. Kişi, altını hem takayım hem tasarruf edeyim diye alıyorsa çok az zararı olan ve makineyle yapılan bileziklerimiz var. El emeği daha az olduğu için bunların alımında ve satımında kayıp oranı çok düşük oluyor."