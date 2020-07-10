"TEMASSIZ KULLANIMINA TALEP ARTIYOR"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Visa olarak uzun zamandır temassız ödeme deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz. Pandemi öncesi Starbucks ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bu çalışmanın ilk adımıydı. Bu kapsamda tüm Starbucks mağazalarına ergonomik yükselticili temassız kart okuyucuları yerleştirildi ve çok iyi sonuçlar elde edildi. Pandemi süresince tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme yönelimiyle birlikte bu teknolojiye olan talep daha da arttı ve kullanımı rekor denebilecek düzeyde artış gösterdi. BKM verilerine göre Mart ayında temassız kart kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 misli arttı. Bu trendin tüketici alışkanlıklarında kalıcı yer edineceğini düşünüyoruz. Visa olarak temassız teknolojinin tüketicilere daha çok noktada sunulması için pandemi dönemi boyunca hız kesmeden çalıştık. Boyner, Burger King, ve Tchibo'nun da aralarında bulunduğu markalarla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde devreye aldığımız yeni temassız ödeme nokta sayısı 7000'i bulacak. Bu bağlamda ödeme deneyimini tüm boyutlarıyla tasarladık. Temassız ödeme terminallerinin tüketici tarafından daha fark edilir olması için cihazları görüş hizasına getiren ergonomik yükselticiler ürettirdik ve yerleştirdik. Bu noktalara temassız ödemelerin hızlı ve güvenli olduğuna dair mesajlar yerleştirdik. Mağaza çalışanlarına temassız ödemelerin kabulü hakkında eğitimler sağladık. Temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."