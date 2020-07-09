Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen tediyelerin 3. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken "Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Peki, Taşeron ve kamu işçileri 3. tediye ödemesi ne zaman? İşte merak edilenler...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.