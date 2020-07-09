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    • 09.07.2020 15:00
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    Piyasalar merakla bekliyordu! 'nın rezerv miktarı belli oldu | 9 Temmuz 2020 Merkez Bankası rezervleri

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) haftalık para istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan istatistiklere göre Merkez Bankası geçtiğimiz hafta rezerv miktarını 266 milyon dolar arttırarak, 90 milyar 504 milyon dolara çıkardı.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Rezerv miktarı belli oldu

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih

    Altın Rezervleri

    Brüt Döviz Rezervleri

    Toplam Rezervler

    28.12.2018

    19.950

    71.980

    91.930

    25.01.2019

    19.862

    73.470

    93.332

    22.02.2019

    20.549

    79.122

    99.671

    29.03.2019

    20.834

    75.408

    96.242

    26.04.2019

    20.432

    73.284

    93.716

    31.05.2019

    20.517

    75.038

    95.555

    28.06.2019

    22.853

    73.544

    96.397

    26.07.2019

    23.417

    74.971

    98.388

    29.08.2019

    25.709

    75.796

    101.505

    27.09.2019

    26.051

    75.655

    101.706

    25.10.2019

    26.481

    78.504

    104.985

    29.11.2019

    26.475

    78.274

    104.749

    27.12.2019

    25.079

    81.240

    106.319

    31.01.2020

    27.520

    74.856

    102.376

    28.02.2020

    30.411

    77.414

    107.825

    27.03.2020

    31.325

    64.081

    95.406

    30.04.2020

    34.786

    51.457

    86.243

    08.05.2020

    34.684

    51.149

    85.833

    15.05.2020

    35.535

    48.894

    84.429

    22.05.2020

    36.812

    55.595

    92.407

    29.05.2020

    36.667

    54.360

    91.027

    05.06.2020

    36.610

    55.610

    92.220

    12.06.2020

    37.579

    55.483

    93.062

    19.06.2020

    38.371

    53.222

    91.593

    26.06.2020

    38.821

    51.417

    90.238
    03.07.2020 39.160 51.344 90.504

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