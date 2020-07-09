İstanbul canlı kurbanlık fiyatları kaç para? Kurbanlık hisse kaç paradan başlıyor?

2020 kurbanlık fiyatları şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman aleminin kesmekle yükümlü olduğu kurban ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Diyanetîn 2020 kurbanlık fiyatlarını açıklamasıyla birlikte satışlar da başladı. Ayrıca A101, Migros, Carrefoursa gibi marketler de kurbanlık fiyatlarını belirleyerek vatandaşlara sundu.
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
KÜÇÜKBAŞ
Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et
1.445,00 TL
Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et
1585,00 TL
BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE
1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et
1.825,00 TL
2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.
KURBANIN DİNÎ DAYANAĞI NEDİR?
Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)
Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).