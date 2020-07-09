Bunu kimse bilmiyordu! 915 TL destek maaş müjdesi! İşte aylığı almak için başvuru şartları

Devletten SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük müjde geldi! Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Türkiye'de maddi durumu iyi olmayan ve açlık yoksulluk sınırında yaşayan binlerce vatandaş olmakla birlikte bu vatandaşlara devlet tarafından ayni ve maddi yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında fakirlik ya da muhtaç maaşı olarak da bilinen bir ödemede ise devlet ihtiyaç sahiplerine 2020 yılında 915 TL olmak üzere maddi destek sağlıyor. Muhtaçlık Maaşı almak için Vakıflar Yönetmeliği'ne başvuru yapmak yeterlidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye'de vakıfların amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlayan bir kurumdur. Muhtaç maaşı almak için gerekli kriterleri de sağlamak gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kimler Yararlanabilir?
Devlet tarafından, ihtiyaç sahiplerine ödenen fakirlik maaşından sadece belirli şartları ve durumları sağlayan vatandaşlar yararlanabilmekte olup bu ödemen yararlanabilecek olanlar; vatandaşların en az yüzde 40 engellilik durumunun bulunanlar, 18 yaşını bitirmeden önce anne ve babasını kaybetmiş olması ve bu kişiye bakacak kimsenin, herhangi bir aile üyesinin bulunmayanlar 65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamayanlar, bu şartlardan en az birini sağlayan ve gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğunu belgelendiren kişiler bu fakirlik maaşından yararlanabilmektedir.
Şartlar Neler?
İlgili durumları olan vatandaşların hiçbir sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir ya da aylığı olmaması, mahkeme kararı ile kanunlar bakım altına alınmamış olması, gelir getirici menkul ya da gayrimenkul malı olmaması ve ortalama gelir miktarını geçmemesi şartlarını sağlayanlar bu maaş ödemesini alabilmektedir.
Nereye Başvurulur?
Fakirlik ya da muhtaç maaşı almak isteyenler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu, T.C. kimlik kartı, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu, şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formuile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapmalıdır. 2020 yılı itibari ile fakirlik maaşı aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir.
2022 aylığı ve muhtaç aylığı aynı mı?
Bu ikisi farklı ödemelerdir. Muhtaç aylığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmektedir.
Muhtaçlık maaşı kaç ay alınır?
Muhtaçlık maaşı her ay yapılan bir ödemedir. Ancak bu maaşı almaya hak kazanan kişiler, yapılan incelemelerle belirleniyor. Maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, her ay, düzenli olarak muhtaç aylığı almaktadır.
GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.