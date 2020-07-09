Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yardım almak, muhtaç olan tüm Türk vatandaşları için mümkün olmaktadır. Bakanlık tarafınca verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Toplumsal devlet olmanın bir sorumluluğu olarak hazırlanan ve devlet tarafınca verilen toplumsal yardım parası ve destekleri birçok vatandaşa destek olmaktadır. Peki 25 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2020 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 25 Bin TL Destek Ödemesi
İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. Daha sonra verilen taleplerden şartları taşıyan uygun ailelere ödemeler gerçekleştiriliyor. Aileler, ekonomik zorluklar ve zorunlu ihtiyaç kıstaslarına göre birçok kalemde ödeme alabiliyor. Bu yardım kalemlerinden bazıları ailelerin barınması için önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları ödemeler oluyor.
Barınma yardımı başvuru şartları
25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İkinci koşul ise ailenin gelir düzeyi. Bakanlık birimi yapmış olduğu açıklamasında aile yardımı ödemeleri için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması gerektiğini bildirdi.
Barınma Yardımı Ödemesi Kimlere Yapılıyor? Kimler Alabilir?
Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonrası yapılan Bakım yardımı ödemesi, 25 bin TL'ye kadar varabiliyor. Bakım yardımı ödemesi ise şu şekilde tanımlanıyor: Oturulmayacak derecede bakımsız, eski ve elverişsiz koşullarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ev onarım ve bakımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik yardımı ve ev eşyası yardımı için ayni veya nakdi yardım gerçekleştiriliyor.
Barınma Yardımı için başvuracak vatandaşlarda belli başlı şartlarda aranıyor. 25 Bin TL'lik Barınma Yardımı Ödemesi almak isteyenler; 18 yaşından büyük olmalı, ailenin geliri net asgari ücretin 1/3'ünden fazla olmamalıdır. Bu şartları taşıyan aileler il veya ilçelerdeki SYDV şubelerine başvurarak taleplerini iletiyor. Talepler olumlu sonuçlanırsa Bakanlık 25 bin TL'ye kadar tek seferlik barınma yardımı ödemesi gerçekleştiriyor.
Barınma Yardımı Ödemesi Ne Kadar?
Barınma yardımı ödemesi, ailenin ihtiyacına göre 15, 20 ve 25 bin TL olmak üzere ödeniyor. Ödemeler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın resmi internet adresinin takip edilmesi gerekiyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Besin Yardımları
İhtiyaç sahibi olan ailelerin en temel gereksinimlerinden kabul edilen besin için yardımlar yapılmaktadır. Besin yardımları Bakanlığa bağlı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca verilmektedir. Ramazan ayından ilkin ve Kurban Bayramından ilkin olmak suretiyle yılda iki kez meydana getirilen bu yardım, toplu besin temini şeklinde verilmektedir. Besin yardımından faydalanılabilmesi için şartlar şu şekildedir;
Müracaat sahibinin 18 yaş ve üstü olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Hane içinde şahıs başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te birinden azca olması gerekmektedir.
Müracaat esnasında T.C nüfus cüzdanın ibraz edilmesi gerekmektedir.
Müracaat sonucu mütevelli heyeti tarafınca belirlenir.
Barınma Yardımları
İhtiyaç sahibi olan ailelerin oturulamayacak durumda olan evlerde sağlıksız şekilde yaşamlarını sürdürmelerini engellemek adına barınma yardımları verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı yardımları 2019 senesinde barınma için nakdi olarak ya da ayni olarak verilebilmektedir. Bu programın amacı eski, bakımsız, sıhhat ve güvenlik açısından tehdit oluşturan barınma şartlarını iyileştirmek ve gereksinim duyan ailelerin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamaktadır. Bu yardım için şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Barınma yardımı oturulamayacak kadar fena olan evler için bakım ya onarım desteği şeklinde verilebilmektedir.
Barınma yardımı betonarme ev yapım yardımı olarak ya da prefabrik ev yapım yardımı olarak verilebilmektedir.
Barınma yardımı ev eşyası alımı içinde verilebilmektedir.
Ailenin barınma için gereksinim durumuna nazaran 25 bin TL'ye kadar nakdi destek verilebilmektedir.
Bu desteğin alınıp alınamayacağına mütevelli heyeti karar vermektedir.
Başvurunun T.C nüfus cüzdanı ile yapılması gerekmektedir.
Bu yardımın aşına bilmesi için kişinin 18 yaşlarında büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Hane içinde şahıs başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te birinden azca olması gerekmektedir.
Yakacak Yardımları
İhtiyacı olan aileler için yılda bir kez olmak suretiyle kış süreci öncesinde yakacak yardımı yapılmaktadır. Bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na bağlı olan Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tarafınca verilmektedir. Hane başına minimum 500 kilogram olacak şekilde meydana getirilen yakacak yardımı için sonucu mütevelli heyeti almaktadır. Bu yardım için şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Müracaat sahibinin 18 yaş ve üstünde olması gerekmektedir.
Hanede şahıs başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.
Minimum 500 kilo yakacak yardımı sınırı olup yapılabilecek yardım oranı mütevelli heyeti tarafınca belirlenmektedir.
Eşi Vefat Etmiş Hanımefendilere Yönelik Yardımlar
'Eşi Vefat Etmiş Hanımefendiler için Bir Nakit Toplumsal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi' kapsamında verilen bu yardım, hanımefendilerin eşleri vefat etmiş olduğu için yoksulluğa düşmemeleri adına oluşturulmuştur. 2 aylık periyotlarla meydana getirilen bu yardım, 2 ayda bir 550 TL olarak ödenmektedir. Bu yardımdan faydalanılabilmesi için şartlar şu şekildedir;
Toplumsal güvencenin bulunmaması,
Eşin vefat etmiş olması,
Muhtaç durumda olunması,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekmektedir.
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardımlar
Mecburi askerlik hizmetini sürdüren ve askerlik sürecinde ailesi muhtaç olan kişilerin ailesi için meydana getirilen nakdi yardımdır. Bu yardım için öncelik eşlerdedir. Asker olan şahıs bekar ise müracaat önceliği annesine aittir.
Bu yardım aylık 275 TL nakdi ödeme şeklinde 2 ayda bir ödenecek şekilde yapılmaktadır. Bu yardım için şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Müracaat sahibinin asker yakını olması gerekmektedir.
Asker yakının toplumsal güvencesi olmaması gerekmektedir.
Asker yakının muhtaç durumda olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı
15/05/2015 tarihinden beri 633 sayılı kanun hükmü kararnamesine eklenen ek-4 maddesi doğrultusunda uygulanan haklara nazaran;
Türk vatandaşları ve mavi kart sahiplerine verilen doğum yardımı ödenekleri:
Canlı doğan 1. çocuk için 300 TL
Canlı doğan 2. çocuk için 400 TL
Canlı doğan 3. çocuk ve sonraki çocuklar için 600 TL olmaktadır.
15/05/2015 tarihinden ilkin dünyaya gelecek olan çocuklar bu haktan yararlanamazlar. Doğum yardımı parası almak için meydana getirilen başvurular Aile ve Toplumsal Politikalar İl Müdürlükleri ve Toplumsal Hizmet merkezlerine yapılmaktadır. Yurt dışı başvuruları ise Konsolosluklara meydana getirilen başvurular ile gerçekleşmektedir.
Kamu kurumlarında görevli olan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılmaktadır. Doğum yardımları Türk vatandaşı olan annelere verilen bir hak olmakta ve annenin sağ olması durumunda neye verilmektedir.
Öksüz ve Yetim Yardımları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çocuk yardımı projeleri kapsamında anası ya da babası ya da her ikisi vefat etmiş çocuklar için tertipli olarak nakdi yardım yapılmaktadır. Bu yardım aylık olarak yapılmakta olup 100 TL olarak tertipli şekilde ödenmektedir. Bu yardımdan 18 yaşından ufak olan yetim ya da öksüz çocuklar faydalanabilmektedir.
Şartlı Eğitim Yardımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı talebe yardımı maddi imkansızlıklar neticesinde evlatlarının eğitimine devam edemeyen aileler için verilmektedir. Bu yardımlar çocuklar 18 yaşına gelene kadar muhtaçlık durumu değişmez ise verilmeye devam etmektedir. Bu yardım;
İlköğretime devam eden adam evlatları için aylık 35 TL, kız evlatları için aylık 40 TL olarak verilmektedir.
Ortaöğretime devam eden adam evlatları için aylık 50 TL, kız evlatları için 60 TL olarak verilmektedir.
Engelli Vatandaşlara Yönelik Yardımlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı engelli yardımları kapsamında verilen engelli maaşı bir öteki adıyla 2022 maaşı 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç olan ya da engelli ve muhtaç olan vatandaşlara verilmektedir. Bu yardım maaşı;
%40 ila %69 oranında engel sahibi olan vatandaşlar için aylık 433,68 TL,
%70 ve üstü oranında engel sahibi olan vatandaşlar için aylık 650,52 TL olarak ödenmektedir.