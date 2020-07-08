Yeni vergi affı var mı, ne zaman çıkacak? Sorusu şu dönemde en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vergi borçlarının ekime ötelenmesiyle hayata bağlanan irili ufaklı şirketler, gözlerini sonbahar aylarına çevirdi. Milyonlarca esnafın geciken vergi borçlarının faizinin bir kenara borcun kendisini dahi ödemeye imkanı olmadığı gündeme gelirken esnaf bir an önce sunulan düşük faizli kredi paketlerinden yararlanmak için kendilerine af ya da yapılandırma imkanı sunulmasını istiyor. Peki yeni vergi affı var mı, ne zaman gelecek? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Dünya Gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu konuyu köşesine taşıdı
Kendi ölçeğine göre büyük olan ve başında ders saydığı 5 bin veya 10 bin lira gibi küçük tutarlı vergi borçlarının tamamen silinmesini istiyor.
Bugüne kadar sadece küçük para cezalarında uygulanmış bir düzenleme vergide de uygulansın diyor. Maliye'nin elinde her türlü bilgiler var. Vergi borcu olan ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunan küçük esnafın borç tutarının hangi rakam aralığında olduğunu biliyor. Maliye bir skala uygulayarak sayıca çok ve fakat rakamca az olan mükellef vergi borçlarının silinmesi konusunu gündeme getirebilir.
Öte yandan büyük sanayicinin yorumları da çok bütüncül ve anlamlı. İyi bir vergi sisteminin nasıl olması gerektiğini bazı başat örnek ya da başlıklarla ortaya koyuyor. Demek ki bu işleri damdan düşen ile ele almak ve düzenlemek gerekiyor. Çünkü eli taşın altında olan, canı yanan o. Onun sesine kulak vermek lazım. Dilden dile dolaşan ve fakat dillendirilmeyen böyle hassas konuların da daha fazla çözümsüz ve gündemde kalması başka olumsuz sonuçlar yaratıyor. Vergi hasılatı düşüyor, vergi beyanı yapılmıyor. Dolayısıyla bu seslere kulak verip hızlı ve etkin düzenlemeler yapmak şart.
VERGİ AFFI 2020 GELECEK Mİ?
2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;- Her türlü vergi, resim ve harçlar,- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Trafik Para Cezaları,- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,- RTÜK İdari Para Cezaları- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,- Öğrencilerin, YURT-KUR'a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,- Ecrimisil borçları- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri- TOBB üye aidatları- TÜRMOB üye aidatları- TESK üye aidatları girmektedir.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Vergi dairelerince takip edilen;• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen,• Askerlik para cezası,• Seçim para cezası,• Nüfus para cezası,• Trafik idari para cezası,• Karayolları taşıma idari para cezası,• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,• RTÜK tarafından verilen para cezası.• Vadesi 18 Mayıs 2018 tarihinden önce olan,• Ecrimisil,• Kaynak kullanım destekleme fonu,• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları.
VERGİ BORCU NE KADAR YAPILANDIRILIR?
Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL'dir. Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek istendiğinde; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL'den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecektir.Bu durumda, mükellef toplamda 128.250 TL yerine, sadece 110.025 TL ödeme yaparak kanundan yararlanabilecektir.