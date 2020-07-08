VERGİ AFFI SON DAKİKA HABERİ

Dünya Gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu konuyu köşesine taşıdı

Kendi ölçeğine göre büyük olan ve başında ders saydığı 5 bin veya 10 bin lira gibi küçük tutarlı vergi borçlarının tamamen silinmesini istiyor.

Bugüne kadar sadece küçük para cezalarında uygulanmış bir düzenleme vergide de uygulansın diyor. Maliye'nin elinde her türlü bilgiler var. Vergi borcu olan ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunan küçük esnafın borç tutarının hangi rakam aralığında olduğunu biliyor. Maliye bir skala uygulayarak sayıca çok ve fakat rakamca az olan mükellef vergi borçlarının silinmesi konusunu gündeme getirebilir.