Sigaraya son dakika zam... Sigara zamlarıyla ilgili Temmuz ayı itibariyle önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte sigara paketindeki her bir sigaradan alınan ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. Sigara fiyatlarında 14.5 lirada bir bariyer oluştu. Sigarada ayrıca satış fiyatı üzerinden yüzde 15,25 KDV alındığı için 14.5 liraya satılan sigaranın 2,21 lirası da KDV olacak. Bir paket sigara da toplam vergi 12.46 liraya çıkacak. Bu vergi ile Türkiye'de sigaradan alınan vergi yükü yüzde 85'den yüzde 86'ya çıkacak. Peki sigaradan alınan vergi yükselmesiyle birlikte en düşük sigara ne kadar oldu? İşte zamlı sigara fiyatları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SİGARAYA VERGİ ZAMMI GELDİ
Sigara fiyatlarında 14.5 lirada bir bariyer oluştu. Sigarada ayrıca satış fiyatı üzerinden yüzde 15,25 KDV alındığı için 14.5 liraya satılan sigaranın 2,21 lirası da KDV olacak. Bir paket sigara da toplam vergi 12.46 liraya çıkacak. Bu vergi ile Türkiye'de sigaradan alınan vergi yükü yüzde 85'den yüzde 86'ya çıkacak. Puro ve sigarada benzer vergi artışları yapıldı. Puroda 0,3506 olan asgari maktu vergi 0,3747 liraya çıkarken maktu vergi 0,4686 liradan 0,5008 lira olarak belirlendi.
1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ
(TL) Eski Yeni
Nispi vergi (%) 63 63
Asgari maktu vergi 0,4569 0,4883
Maktu vergi 0,4539 0,4851
1 paket sigarada ÖTV 9,5919 10,2511
ÖTV+KDV 11,66 12,46
Vergi yükü (%)
2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Sigaranın Zararlar Nelerdir?
Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.
1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.
2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.
5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.
6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.
8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.
9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.
10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.
11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.
12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.
13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.
14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.
15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.
16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.