Nakdi ücret desteği ödemesi ne zaman yatırılacak? TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri ne zaman?

Nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan işçilere ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihleri bu kapsamda merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri ne zaman? İşte ödeme tarihleri...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren yapılmaya başlayacağını bildirdi.