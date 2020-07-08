Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir?

12 milyonu aşkın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin yatmasını bekliyor. Ramazan Bayramı'nda sonra sıra 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na geldi. Emekli vatandaşlar devlet tarafından verilecek olan emekli bayram ikramiyesini almayı bekliyor. Peki tarih verildi mi, ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ŞARTLAR NELER?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.