Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.





KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ŞARTLAR NELER?



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.