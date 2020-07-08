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    • 08.07.2020 09:52
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    Brent fiyatı yatay seyrediyor | 8 Temmuz 2020 fiyatları

    Brent ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol fiyatı yatay seyrediyor

    Brent ün varili uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

    Dün 43,45 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, 'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2,05 milyon varillik artış gerçekleşti. Bu artış, ABD'de petrol talebinin azalabileceği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

    Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Buna göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor. Geçen ay bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.

    Brent petrolde teknik olarak 42,98 ile 43,08 dolar aralığının direnç, 42,75 ile 42,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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