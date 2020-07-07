Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2020 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 13:09
    ABONE OL

    Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Elektrik faturalarına mi geliyor?

    Faturaların hem esnafın hem de vatandaşın en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , "Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka e gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir." ifadelerini kullandı.

    Elektrik faturalarına indirim mi geliyor?

    Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın maliyet kalemlerinde birçok artış olduğunu bildirdi.

    nın da maliyet kalemlerinin en önemlilerinden biri olduğuna işaret eden Palandöken, esnafın kiradan sonra en çok ödemeyi bu konuda yaptığına dikkati çekti.

    Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli zorluklar yaşandığını hatırlatarak, yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan esnafa destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Bu yıl elektriğe hiç zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmama kararının alındığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

    "Bu sevindirici fakat bunun yanında bir indirim de yapılması esnafımızı büyük oranda rahatlatır. BOTAŞ'ın maliyetlerinin düşmesiyle sanayi doğal gazına indirim yaptığı gibi elektrikte de indirim müjdesi bekliyoruz. Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek, onların rahat bir nefes alması sağlanmalıdır."

    Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Elektrik faturalarına indirim mi geliyor?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri