KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Temmuz ayı KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor?

Temmuz ayı KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler için her ay yatırılan KYK burs ve kredi ödemelerinin Temmuz'da ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacağını duyurdu.
KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
2020 KYK ÜCRETİ NE KADAR?
Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre, KYK bursu üniversite öğrencileri için 550 lira oldu.
2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödeniyordu.