KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Temmuz ayı KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor?

Temmuz ayı KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler için her ay yatırılan KYK burs ve kredi ödemelerinin Temmuz'da ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacağını duyurdu.

KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.