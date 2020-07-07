İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, 344 ada, 5 parsel sayılı bodrum kat 19 nolu dükkan nitelikli bağımsız bölüm olup tapu kaydında borçlu adına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Ümraniye İlçesi, Armağan Evler Mahallesi, Ortanca Sokak, Çalışan Hanımlar Sitesi, No:202C/P19 Ümraniye-İSTANBUL adresindedir. Dükkan standart özelliklerde, tek hacimlidir. Zemini seramik-karo mozaik, giriş kapısı demir malzemeden imal edilmiştir. Yaklaşık 6,8 metre cephesi vardır. Fiziki emniyet açısından demir malzemeden imal edilmiş korkuluk vardır. Bodrum kattan bina girişine göre sol kolda girişin yanındaki dükkandır. Söz konusu dükkan mevcutta Bodrum katta olup, projesinde ve yerinde binanın Ortanca Sokağa bakan cephesinde bodrum kattan merdivenle Bina girişine göre sol ön kolda yer almaktadır. Onaylı projesine göre: 27 m2 brüt alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun olarak konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkânı vardır. Ana gayrimenkul bölgenin ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü Ortanca Sokak ve Şenol Güneş Bulvarına yakın konumdadır. Söz konusu dükkan Ortanca Sokaka cepheli olup, Ortanca Sokakta 100 m. Güneybatı istikametinde gidildiğinde Şenol Güneş Bulvarına ve 150 m. kadar Kuzeydoğu istikametine gidildiğinde Akdeniz Caddesine ulaşılmaktadır. Yeni Yapı Ruhsatına göre ana binanın toplamında 20 adet daire, 20 adet dükkan ve ortak alanlar dahil 40 b. bölümlü 2058 m2 toplam inşaat alanlıdır. Söz konusu bina, 1 yol altı ve 5 katı yol üstü olmak üzere toplam 6 katlıdır. Onaylı mimari projesine göre binanın bodrum katında sığınak, su deposu ve 16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümlü dükkanlar bulunmaktadır. Bina yaklaşık 21 yaşındadır. Binanın dış cephesi boyalı olup ısınma sistemi doğalgaz kombili olduğu yapı ruhsatından öğrenilmiştir. Merdivenler mermer olup korkuluk demir doğramadan imal edilmiştir. Bina-zemin kat dükkanlar girişi köprü şeklinde olduğu bilirkişi raporu ile tespit olunmuştur.

Yüzölçümü : 906 m2

Arsa Payı : 10/906

İmar Durumu : Kayıtlardaki gibidir.

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 24/08/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU 2

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