Faizler düştü, tapu daireleri doldu taştı! Tam 4'e katlandı

"VATANDAŞ TAPU DAİRESİNE SADECE BİR KERE GELİP TAPUSUNU ALIYOR"

Yeni binalarda dairelerin kalmadığını ve artık eski binalara yönelmeler olduğunu söyleyen Yılmaz Ceyhan, "Kentsel dönüşüm kapsamında yeni binaların önünün daha rahat açıldığı takdirde bu işlemlerin daha yoğun hale geleceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlar pandemiden önce sıramatikten numara alarak buradan müracaat ediyorlardı. Genel müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışma neticesinde vatandaşlarımız sadece internet üzerinden randevusunu alıyor. Randevu saatinde tapuya geliyor. Ondan sonra bizim yaptığımız işlemler neticesinde imzasını atıyor. Bir de web tapu sisteminden alıcı ve satıcının bilgileri girilerek tapu dairesine hiç gelmeden işlemleri aynı gün içerisinde hazırlanıyor. Buradan kendilerine memur arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu işlemler neticesinde mesaj giderek işlemler sonuçlandırılıyor. Bu sayede vatandaş tapu dairesine sadece bir kere gelip tapusunu alıyor" diye konuştu.

"HERKES RANDEVU SAATİNE RİAYET ETSE BU KALABALIKLAR OLUŞMAYACAK"

E-randevu sistemine rağmen tapu dairesinde oluşan kalabalık ile ilgili konuşan Ceyhan, "Arkadaşlarımız gerekli özverili çalışmayı gösteriyor, insanlara bir randevu saati gönderiliyor. Vatandaşlarımız da Türk milleti olarak ev alırken biri seviniyor biri de yerini satıyor, para alacak ondan dolayı seviniyor. Bir an önce gidelim orada bekleyelim, belki işlemlerimizi daha çabuk yaparız düşüncesiyle hareket ediyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Herkes randevu saatine riayet etse bu kalabalıklar oluşmayacak. Çünkü tapu dairelerimiz gerçekten son dönemlerde çok iyi ve düzenli çalışmakta. Vatandaşların talebine çok yoğun olmasına rağmen aynı gün içerisinde cevap verme özverisini gösteriyorlar" şeklinde konuştu.



Ev alacak vatandaşlara tavsiyeler veren Ceyhan, "Ev alacak vatandaşların öncelikle alacakları evin belediyeden projesini incelemelerini, ikincisi tapu dairelerine gelerek veya e-devlet üzerinden tapu kayıt bilgilerini üzerinde herhangi bir şerh, ipotek vs. olup olmadığının kaydını çıkarttırarak görmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca vatandaşların parasını dışarıda aracıya ödememelerini, tapu dairesinde imza aşamasında ya banka kanalıyla bloke çek üzerinden ya da nakit olarak ödemelerini tavsiye ediyoruz. Bizim Tapu Takas Bank diye bir uygulamamız var. Onu kullanmalarını tavsiye ederiz. Vatandaş direk tapu dairelerine gelerek kendi dertlerini anlatarak memurlardan yardım istediği zaman gerçekten kendilerine gerekli ilgi ve alaka gösterilecektir. Aracıya hiç gerek olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü genel kanı, tapu dairelerinde böyle işlemler aracı olmadan iş yürümez. Kesinlikle bunlar yanlış düşünceler. Artık öyle bir sistem yok. Her şey internet ortamında yapılıyor. Aracıya gitmeden internet ortamında müracaat ederek gerekli yardımı da alırlar gerektiğinde tapu dairelerine gelerek bizim oluşturduğumuz yardım danışma birimlerinden işlemlerini çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.