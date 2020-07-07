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    • Ekonomi
    • 07.07.2020 09:55
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    • 07.07.2020 09:55
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    fiyatı yatay seyrediyor |

    Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte 40 doların üzerine tutunan ün varil fiyatı, sabah saatlerinde düne göre yüzde 1,3 düşüşle 42,54 dolardan işlem gördü.

    Brent petrol fiyatı yatay seyrediyor

    ün varili uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.

    Dün 43,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 42,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, dünya genelinde k faaliyetleri ve petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

    ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol talebinin yılın ikinci yarısında da zayıf kalacağına işaret ediyor.

    Ülkenin en büyük ekonomilerine sahip ve petrol tüketiminin en yüksek olduğu Kaliforniya, Teksas ve Florida eyaletlerinde yeni vaka sayılarında her geçen gün rekor kaydedilmesi yatırımcıları endişelendiriyor.

    Brent petrolde teknik olarak 42,88 ile 43,04 dolar aralığının direnç, 42,44 ile 42,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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