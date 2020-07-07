Haciz işlemleri sonucu vergi konusu araç bağlanmaktadır. Motorlu Taşıt Vergisi borcu olan kişi, bu vergiyi gecikme faizi ile birlikte öder ve tüm borcunu kapatırsa haciz işlemleri durdurulmakta, haciz konulmuş ise haciz fekki yapılmaktadır.

MTV GECİKME FAİZİ VE 2020 GECİKME FAİZİ ORANI

Milliyet'te yer alan habere göre, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gecikme faizi, MTV'nin ödenmemesi durumunda işletilen faiz olarak ifade edilebilir. MTV gecikme faiz oranı 2020 yılı itibari ile 1,6 olarak tespit edilmiştir. MTV ödemesini zamanında yatırmayarak geciktiren vergi mükelleflerine bu şekilde gecikme faizi uygulanarak cezai işlem yapılmaktadır.