Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama işlemi

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.