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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 Gazete
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    Fiyat oyununa izin yok: Ev ve otoda fırsatçı denetimi

    Kredi kampanyalarının ardından konutta yüzde 30, otoda yüzde 40’ı bulan fiyat artışları mercek altına alındı. Müfettişler bu hafta denetime başlıyor.

    Fiyat oyununa izin yok
    Hükümet, vatandaşın uygun faizli kredilerle ev-otomobil sahibi olması için çabalarken; artan talep fiyatlara da yansıdı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanyaların ardından fırsatçılar konutta yüzde 30'u, otomobilde 40'ı bulan artışlar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, konut ve araç fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin şikayetler üzerine iki koldan inceleme başlattı. Denetim ekipleri, ikinci el araç ve konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta sahaya iniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "İlan edilen fiyat farkları nedir?" diyerek Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikayet titizlikle değerlendiriliyor" dedi.


    HAZAL ATEŞ

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