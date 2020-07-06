Evde bakım maaşı yatan iller 6 Temmuz! Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 6 Temmuz! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorguluyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Temmuz ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı henüz herhangi bir il için yatırılmadı. Maaş yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.