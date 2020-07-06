Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni zamlı 2020 evde bakım maaşı parası kaç TL?

2020 evde bakım maaşı ne kadar? Yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 evde bakım parası kaç TL? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Emekli ve memurlara yapılan maaş zammından evde bakım maaşı alanlar da faydalanabiliyor. Peki, 2020 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yanıtı haberimizde!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.