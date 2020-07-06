Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni zamlı 2020 evde bakım maaşı parası kaç TL?

2020 evde bakım maaşı ne kadar? Yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 evde bakım parası kaç TL? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Emekli ve memurlara yapılan maaş zammından evde bakım maaşı alanlar da faydalanabiliyor. Peki, 2020 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yanıtı haberimizde!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.
KİMLER ZAMLI MAAŞ ALACAK?
İlk 6 aylık enflasyonun belli olması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlarla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlarında maaşları zamlı olarak ödenecek.
İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.