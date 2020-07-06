Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan yeni kredi paketlerine binlerce vatandaş başvuruda bulundu.Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuldu. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi paketlerine dair detayları merak edenler faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte konut, taşıt ve tatil kredi faiz oranları

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.